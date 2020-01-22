Олег БЛОХИН: «Интересы сборной могут пересекаться с двумя клубами»

Специалист поделился мнением о подготовке украинской национальной команды к Евро-2020

  • 22.01.2020 09:47
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  • 1 комментарий
Олег БЛОХИН: «Интересы сборной могут пересекаться с двумя клубами»
© Facebook. Олег Блохин

Бывший главный тренер сборной Украины Олег Блохин поделился мнением о подготовке национальной команды к Евро-2020.

«В процессе подготовки к таким ответственным турнирам, безусловно, много времени не бывает. Так что обеспокоенность штаба сборной вполне понятна. Однако я думаю, что с клубами будет найден общий язык. Ведь это же чемпионат Европы! Нечасто мы туда попадаем. По большому счету, тут могут пересекаться интересы с двумя клубами, в которых сосредоточена основная масса сборников из УПЛ.

Были ли у меня проблемы с клубами? Иногда нам шли навстречу, иногда — нет. У каждого тренера свои задачи. Нужно договариваться, правильно расставлять приоритеты и понимать, куда мы попали», — отметил Блохин.

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 22.01.2020 10:02
    -2
    Ну конечно, а остальные 14 клубов дерьмо которое никому не нужно
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