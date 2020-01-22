Олег БЛОХИН: «Интересы сборной могут пересекаться с двумя клубами»

Бывший главный тренер сборной Украины Олег Блохин поделился мнением о подготовке национальной команды к Евро-2020.

«В процессе подготовки к таким ответственным турнирам, безусловно, много времени не бывает. Так что обеспокоенность штаба сборной вполне понятна. Однако я думаю, что с клубами будет найден общий язык. Ведь это же чемпионат Европы! Нечасто мы туда попадаем. По большому счету, тут могут пересекаться интересы с двумя клубами, в которых сосредоточена основная масса сборников из УПЛ.

Были ли у меня проблемы с клубами? Иногда нам шли навстречу, иногда — нет. У каждого тренера свои задачи. Нужно договариваться, правильно расставлять приоритеты и понимать, куда мы попали», — отметил Блохин.