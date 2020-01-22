ФОТО. Шахтер провел мини-турнир на сборе в Турции

Донецкая команда продолжает подготовку ко второй части сезона

  • 22.01.2020 09:31
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ФОТО. Шахтер провел мини-турнир на сборе в Турции
© ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» провел первый полноценный тренировочный день на сборе в Белеке.

Утром и вечером команда отработала интенсивные полуторачасовые сессии, состоявшие в основном из игровых упражнений. Если во время первого занятия акцент был сделан на развитии и завершении атакующих действий, то на втором тренерский штаб предложил «горнякам» поработать над реакцией при потере мяча и позиционной игрой. Отдельное внимание уделялось тактическим аспектам.

Завершением вечерней тренировки стал мини-турнир. Разделившись на три группы по семь полевых футболистов, «оранжево-черные» провели серию двусторонок на трети поля. Победила команда с Тайсоном, Марлосом, Сергеем Кривцовым, Сергеем Болбатом, Фернандо, Маркосом Антонио, Маркиньосом Сиприано и голкиперами Андреем Пятовым и Алексеем Шевченко в составе.

В среду у «Шахтера» запланирована утренняя тренировка.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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