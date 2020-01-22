Золотая бутса 2019/20. Иммобиле оторвался от конкурентов

В Европе продолжаются европейские чемпионаты. Лидером в текущем рейтинге ESM Golden Shoe («Золотая бутса») является итальянец Чиро Иммобиле из «Лацио», который забил уже 23 гола и набрал 46 очков в рейтинг.

Немец Тимо Вернер из РБ «Лейпциг» и поляк Роберт Левандовски из «Баварии» имеют в своем активе 20 голов и 40 очков.

Награда «Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. Два сезона подряд аргентинский форвард Лионель Месси обходил всех конкурентов. Сейчас аргентинец занимает 9-е место, а португалец Криштиану Роналду уже входит в топ-5 лучших бомбардиров сезона в Европе.

Натурализованный украинец Жуниор Мораес делит 22-ю позицию, забив за донецкий «Шахтер» 15 голов (22.5 очка).

По правилам конкурса, голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина, Россия и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.

Золотая бутса 2019/20. Положение на 22.01.2020