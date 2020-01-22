Севилья взяла верх над Леванте и пробилась в 1/8 финала Кубка Испании

«Сарагоса» и «Осасуна» также идут дальше по сетке турнира

  • 22.01.2020 02:14
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Севилья взяла верх над Леванте и пробилась в 1/8 финала Кубка Испании
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21 января состоялись три матча 1/16 финала Кубка Испании. «Севилья» взяла верх над «Леванте» и пробилась в следующую стадию.
 
«Сарагоса» и «Осасуна» также идут дальше по сетке турнира.
 
Кубок Испании. 1/16 финала
 
«Рекреативо» – «Осасуна» – 2:3 (д.в.)
 
Голы: Морсильо, 13 (1:0). Ронкалья, 45, в свои ворота (2:0). Брашанац, 76 (2:1). Авила, 83 (2:2). Иньиго Перес, 111 (2:3).
 
«Сарагоса» – «Мальорка» – 3:1
 
Голы: Бланко, 48 (1:0). Пуадо, 54 (2:0). Линарес, 75 (3:0). Фебас, 85 (3:1).
 
«Севилья» – «Леванте» – 3:1
 
Голы: Фернанду Режес, 13 (1:0). Дуарте, 31 (1:1). Окампос, 46 (2:1). Оливер Торрес, 78 (3:1).
 
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Источник — Sport.ua

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