ВИДЕО. Читеры! Фанаты Бреды спасли свою команду от пропущенного гола

Курьезный случай произошел в матче второго дивизиона чемпионата Нидерландов между командами «Бреда» и «Йонг АЗ» (3:1).
Молодежная команда известного клуба «АЗ Алкмаар» проводила опасную атаку, и в это время фанаты «Бреды» выбросили на поле второй мяч. Игрок команды гостей забил гол, но судья его не засчитал из-за помехи на поле в виде второго мяча.
Выбросом мяча на поле фанаты добились своей цели. Эксперты опасаются, что болельщики других клубов могут теперь взять этот нечестный прием на вооружение.
Видео незасчитанного гола:
Обзор матча со скандальным эпизодом:
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.