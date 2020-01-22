ВИДЕО. Читеры! Фанаты Бреды спасли свою команду от пропущенного гола

Курьезный случай произошел в матче второго дивизиона чемпионата Нидерландов между командами «Бреда» и «Йонг АЗ» (3:1).

Молодежная команда известного клуба «АЗ Алкмаар» проводила опасную атаку, и в это время фанаты «Бреды» выбросили на поле второй мяч. Игрок команды гостей забил гол, но судья его не засчитал из-за помехи на поле в виде второго мяча.

Выбросом мяча на поле фанаты добились своей цели. Эксперты опасаются, что болельщики других клубов могут теперь взять этот нечестный прием на вооружение.

Видео незасчитанного гола:

Обзор матча со скандальным эпизодом: