ВИДЕО. Читеры! Фанаты Бреды спасли свою команду от пропущенного гола

Курьезный случай произошел в матче второго дивизиона чемпионата Нидерландов

  • 22.01.2020 01:05
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ВИДЕО. Читеры! Фанаты Бреды спасли свою команду от пропущенного гола
© YouTube

Курьезный случай произошел в матче второго дивизиона чемпионата Нидерландов между командами «Бреда» и «Йонг АЗ» (3:1).

Молодежная команда известного клуба «АЗ Алкмаар» проводила опасную атаку, и в это время фанаты «Бреды» выбросили на поле второй мяч. Игрок команды гостей забил гол, но судья его не засчитал из-за помехи на поле в виде второго мяча.

Выбросом мяча на поле фанаты добились своей цели. Эксперты опасаются, что болельщики других клубов могут теперь взять этот нечестный прием на вооружение.
 
Видео незасчитанного гола:
 

Обзор матча со скандальным эпизодом:

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Источник — Sport.ua

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