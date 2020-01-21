Килиан МБАППЕ: «Я - суперзвезда. Спасибо за это ПСЖ и сборной Франции»

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе благодарен своей нынешней команде за текущий статус, однако это не значит, что игрок готов на долгий срок остаться в Париже.

«ПСЖ мне действительно помог. Я пришел сюда в 18 лет, и имел статус таланта, но не звезды. Теперь же я стал суперзвездой, и за это благодарен ПСЖ, а также сборной Франции».

«Сейчас я сконцентрирован на ПСЖ, но после сезона - посмотрим. Не знаю, что будет дальше», - сказал Мбаппе, которого связывают с переходом в «Реал».

Летом, в случае успешного выступления на Евро, цена на игрока может увеличиться еще больше.