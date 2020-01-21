Замена Ибрагимовичу. Лос-Анджелес подписал Хавьера Эрнандеса

Клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» объявил о подписании контракта с мексиканским форвардом Хавьером Эрнандесом.
Чичарито ранее в сезоне выступал за «Севилью», однако решил перебраться в США.
Сообщается, что 31-летний футболист стал самым высокооплачиваемым игроком МЛС. Эрнандес в этой роли заменил Златана Ибрагимовича, который как раз покинул команду и вернулся в «Милан».
Ранее Эрнандес выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Байер», «Вест Хэм» и «Севилью», а также является лучшим бомбардиром в истории сборной Мексики.
Источник — ФК Лос-Анджелес Гэлакси
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