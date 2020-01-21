ФОТО. Шахтер в Турции: быстрые комбинации и прострелы

Донецкий «Шахтер» продолжает учебно-тренировочный сбор в Турции. Второй день сбора в Белеке команда начала с интенсивной работы на поле

Утреннее занятие посвящалось моделированию игровых моментов: оттачивались выходы один в один и два в одного, быстрые комбинации в короткий пас, а также с фланговыми забеганиями и прострелами в штрафную. Отдельно поработали над завершением атак, а защитники под присмотром ассистента главного тренера Жоау Брандау совершенствовали свои действия при обороне собственных ворот.

По отдельной программе беговой работой занимается Валерий Бондарь, постепенно втягиваются в тренировочный процесс получившие шанс зарекомендовать себя Владислав Вакула и Игорь Кирюханцев.