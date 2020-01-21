ФОТО. Шахтер в Турции: быстрые комбинации и прострелы

Донецкая команда продолжает подготовку ко второй части сезона

  • 21.01.2020 13:52
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ФОТО. Шахтер в Турции: быстрые комбинации и прострелы
© ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» продолжает учебно-тренировочный сбор в Турции. Второй день сбора в Белеке команда начала с интенсивной работы на поле

Утреннее занятие посвящалось моделированию игровых моментов: оттачивались выходы один в один и два в одного, быстрые комбинации в короткий пас, а также с фланговыми забеганиями и прострелами в штрафную. Отдельно поработали над завершением атак, а защитники под присмотром ассистента главного тренера Жоау Брандау совершенствовали свои действия при обороне собственных ворот.

По отдельной программе беговой работой занимается Валерий Бондарь, постепенно втягиваются в тренировочный процесс получившие шанс зарекомендовать себя Владислав Вакула и Игорь Кирюханцев.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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