ФОТО. Шахтер в Турции: быстрые комбинации и прострелы

Донецкий «Шахтер» продолжает учебно-тренировочный сбор в Турции. Второй день сбора в Белеке команда начала с интенсивной работы на поле
Утреннее занятие посвящалось моделированию игровых моментов: оттачивались выходы один в один и два в одного, быстрые комбинации в короткий пас, а также с фланговыми забеганиями и прострелами в штрафную. Отдельно поработали над завершением атак, а защитники под присмотром ассистента главного тренера Жоау Брандау совершенствовали свои действия при обороне собственных ворот.
По отдельной программе беговой работой занимается Валерий Бондарь, постепенно втягиваются в тренировочный процесс получившие шанс зарекомендовать себя Владислав Вакула и Игорь Кирюханцев.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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