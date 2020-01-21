ВИДЕО. Киевское Динамо провело акцию против расизма

Киевский клуб «Динамо» провел товарищеский матч с участием представителей различных рас, национальностей и цвета кожи в рамках традиционной акции против расизма среди своих фанатов.

Команда фан-клуба «Динамо» сыграла дружеский матч против сборной Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП), в составе которой играли представители Украины, Конго, Эквадора, Китая и Азербайджана, под лозунгом «Вместе против расизма».

Иностранцы составили большую часть коллектива МАУП. Футболисты родом из разных стран и говорят на разных языках, однако на поле находят взаимопонимание, ведь язык футбола – общий для всех. Поединок состоялся в понедельник, 20 января, и завершился победой команды фан-клуба «Динамо» со счетом 8:4.

В клубе отметили: «Футбольный клуб «Динамо» регулярно проводит акции с целью искоренения и недопущения проявлений расизма среди своих поклонников. Руководствуясь принципом «Расизму нет места как в футболе, так и в жизни», фан-клуб «Динамо» уже не первый раз организует дружеские футбольные матчи с участием представителей различных рас, национальностей и цвета кожи. Товарищеские поединки уже несколько лет проходят под лозунгом «Вместе против расизма». Неважно, кто твой соперник на поле, ведь ключевые принципы УЕФА – respect и fair play».