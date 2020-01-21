ВИДЕО. Киевское Динамо провело акцию против расизма

Команда фан-клуба «Динамо» сыграла дружеский матч против сборной МАУП

  • 21.01.2020 14:21
  • 539 просмотров
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Киевское Динамо провело акцию против расизма
© ФК Динамо Киев
Киевский клуб «Динамо» провел товарищеский матч с участием представителей различных рас, национальностей и цвета кожи в рамках традиционной акции против расизма среди своих фанатов.
 
Команда фан-клуба «Динамо» сыграла дружеский матч против сборной Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП), в составе которой играли представители Украины, Конго, Эквадора, Китая и Азербайджана, под лозунгом «Вместе против расизма». 
 
Иностранцы составили большую часть коллектива МАУП. Футболисты родом из разных стран и говорят на разных языках, однако на поле находят взаимопонимание, ведь язык футбола – общий для всех. Поединок состоялся в понедельник, 20 января, и завершился победой команды фан-клуба «Динамо» со счетом 8:4.
 
В клубе отметили: «Футбольный клуб «Динамо» регулярно проводит акции с целью искоренения и недопущения проявлений расизма среди своих поклонников. Руководствуясь принципом «Расизму нет места как в футболе, так и в жизни», фан-клуб «Динамо» уже не первый  раз организует дружеские футбольные матчи с участием представителей различных рас, национальностей и цвета кожи. Товарищеские поединки уже несколько лет проходят под лозунгом «Вместе против расизма». Неважно, кто твой соперник на поле, ведь ключевые принципы УЕФА – respect и fair play».
 

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    dgurkis
    online
      dgurkis, 21.01.2020 15:21
    0
    kerch30, 21.01.2020 15:02
    Уже сов не поддерживают
    Совы это прошлый год. Теперь ультра поддерживает австралийских коал и будет мычать, а не ухать!
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
      Maccceo Plex Plex, 21.01.2020 15:13
    +1
    А как же совы? Всех спасли уже? Какими криками на секторе эту акцию поддержали?
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 21.01.2020 15:02
    +4
    Уже сов не поддерживают
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 21.01.2020 14:52
    +1
    лучше проведите мероприятие против гомофобии, это реальный бич нашего общества.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 21.01.2020 14:51
    0
    в Украине расизма и так нет, чо какие-то мероприятия проводить.
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 21.01.2020 14:43
    +4
    Мне это нопомнило совок-чисто формальное мероприятие
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 21.01.2020 15:02
    +4
    Уже сов не поддерживают
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 21.01.2020 14:43
    +4
    Мне это нопомнило совок-чисто формальное мероприятие
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
      Maccceo Plex Plex, 21.01.2020 15:13
    +1
    А как же совы? Всех спасли уже? Какими криками на секторе эту акцию поддержали?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 21.01.2020 14:52
    +1
    лучше проведите мероприятие против гомофобии, это реальный бич нашего общества.
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 21.01.2020 15:21
    0
    kerch30, 21.01.2020 15:02
    Уже сов не поддерживают
    Совы это прошлый год. Теперь ультра поддерживает австралийских коал и будет мычать, а не ухать!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 21.01.2020 14:51
    0
    в Украине расизма и так нет, чо какие-то мероприятия проводить.
    Ссылка
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