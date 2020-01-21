Никита КОРЗУН: «Моя мечта сбылась — я играл в киевском Динамо»

24-летний белорусский полузащитник португальского клуба «Вилафранкенше» Никита Корзун, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо», рад, что он защищал цвета украинского клуба.

«У меня как бы все хорошо. Хочу, конечно, чтобы мне дали шанс в «Динамо», но, если что, моя мечта сбылась — я играл в киевском «Динамо», — отметил Корзун.

Корзун перешел в киевское «Динамо» из «Динамо» Минск в феврале 2016-го года, но закрепиться в новой команде не сумел. Всего Никита сыграл за киевский клуб 30 матчей во всех турнирах.

Контракт Корзуна с киевским «Динамо» рассчитан до лета 2021-го года.