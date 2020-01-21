ВИДЕО. Как Заря тренируется в Турции

Луганская «Заря» продолжает подготовку ко второй части текущего сезона на учебно-тренировочном сборе в Турции.
В среду, 22-го января, «Заря» проведет товарищеский матч с польским клубом «Лодзь».
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Источник — ФК Заря
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