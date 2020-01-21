Геннадий ПРИХОДЬКО: «Самое больное место — группа атаки»

Наставник «Горняка» надеется усилить состав команды этой зимой

  • 21.01.2020 11:52
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Геннадий ПРИХОДЬКО: «Самое больное место — группа атаки»
© ФК Горняк Кривой Рог. Геннадий Приходько

Главный тренер криворожского «Горняка» Геннадий Приходько поделился ожиданиями от второй части сезона.

«Первая тренировка прошла на хорошем эмоциональном фоне. Постепенно будем включаться в тренировочный процесс. В новом году хотим показывать более содержательную игру, будем к этому стремиться. Ведь желаем радовать наших болельщиков красивым футболом и хорошими результатами.

Однозначно будем усиливаться. Наше самое больное место — группа атаки, поэтому мы в поиске квалифицированного нападающего. От нас ушел Прялкин. Закончился контракт у Кателина, с которым мы ведем переговоры о продлении сотрудничества. Также ищем еще одного вратаря, так как ушел Онопко. Конечно, хотелось бы усиления в каждую линию.

Молодежь? Если вы обратили внимание, сегодня с нами занимались футболисты «Горняка» U-19 Дорошенко, Козак и Матко. Планируем задействовать их на сборах. Возлагаем надежды на нашу горняцкую молодежь. Надеемся на их развитие», — отметил Приходько.

После 20-ти сыгранных туров «Горняк» занимает 4-е место в группе Б Второй лиги Украины, имея в активе 33 очка.

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Источник — ФК Горняк Кривой Рог

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