Никита КРАВЧЕНКО: «Гомес может перейти на повышенный тон»

22-летний полузащитник «Олимпика» Никита Кравченко, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», поделился мнением о наставнике донецкого клуба Висенте Гомесе, который раньше работал в «Динамо».
«Изменился ли Висенте Гомес с тех времен, когда я тренировался в «Динамо» под его началом? Нет. Он все такой же требовательный, всегда хочет видеть у футболистов максимальную концентрацию. В каких-то ситуациях может перейти на повышенный тон, но это уместно и по делу. Никогда не было такого, чтобы он кричал на кого-то без причины. При этом Висенте очень позитивный и веселый тренер. Именно таким я запомнил его по работе в «Динамо», — отметил Кравченко.
Источник — ФК Олимпик Донецк
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