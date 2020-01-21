Бавария нацелилась на защитника Реала Одриосолу

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в выкупе контракта 24-летнего правого защитника мадридского «Реала» Альваро Одриосолы.

Одриосола защищает цвета «сливочных» с лета 2018-го года после перехода из «Сосьедада» за €30 миллионов. В текущем сезоне Альваро провел за «Реал» 5 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до лета 2024-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €20 миллионов.

В активе Одриосолы 4 матча в составе национальной сборной Испании, где он забил один гол.