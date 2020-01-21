Любенович стал помощником тренера Зари U-19

38-летний сербский экс-игрок Желько Любенович, ранее занимавший в луганском клубе должность тренера-селекционера, будет работать помощником тренера U-19 украинской команды.
Любенович на протяжении шести сезонов защищал цвета «черно-белых», провел в футболке «Зари» 164 матча, а после завершении карьеры стал тренером-селекционером.
Желько защищал цвета «Зари» в качестве футболиста с 2012-го по 2018-й годы.
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Источник — ФК Заря
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