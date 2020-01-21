ВИДЕО. Милевский и Алиев сыграли в футбол на Крещатике

Бывшие футболисты «Динамо» устроили необычное соревнование в центре Киева

  • 21.01.2020 11:27
  • 3068 просмотров
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Милевский и Алиев сыграли в футбол на Крещатике
© turnir.ua. Артем Милевский и Александр Алиев

Украинские футболисты Артем Милевский и Александр Алиев, ранее защищавшие цвета киевского «Динамо», устроили необычное состязание в центре Киева.

Милевский и Алиев пасовались через Крещатик, невзирая на проезжавшие там машины, сбивали бутылки с шампанским в Пассаже, пробрасывали мяч прохожим между ног и прошли, жонглируя мячом, мост Кличко.

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Источник — YouTube

(8 голосов)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 21.01.2020 12:22
    0
    Ivan Bishok, 21.01.2020 12:17
    мужики радуются жизни - красавцы!
    да это показуха для какой-то программы, снимали же не на мобильники.
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    Ivan Bishok
      Ivan Bishok, 21.01.2020 12:17
    -1
    мужики радуются жизни - красавцы!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 21.01.2020 12:11
    -1
    я представляю как алиев будет давать послематчевые коментарии, у вернидуба футболисты мужика, а у алиева будут кенты
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    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 21.01.2020 12:10
    -1
    а чо это за программа? на профессиональную же камеру снимали.
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    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 21.01.2020 12:08
    -1
    Limb-Ur, 21.01.2020 11:36
    В общем смешно, но слишком много нецензурщины.
    все мы материмся, а те кто не матерятся, себе хуже делают.
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    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 21.01.2020 11:36
    0
    В общем смешно, но слишком много нецензурщины.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 21.01.2020 12:22
    0
    Ivan Bishok, 21.01.2020 12:17
    мужики радуются жизни - красавцы!
    да это показуха для какой-то программы, снимали же не на мобильники.
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 21.01.2020 11:36
    0
    В общем смешно, но слишком много нецензурщины.
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