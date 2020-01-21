ВИДЕО. Милевский и Алиев сыграли в футбол на Крещатике

Украинские футболисты Артем Милевский и Александр Алиев, ранее защищавшие цвета киевского «Динамо», устроили необычное состязание в центре Киева.
Милевский и Алиев пасовались через Крещатик, невзирая на проезжавшие там машины, сбивали бутылки с шампанским в Пассаже, пробрасывали мяч прохожим между ног и прошли, жонглируя мячом, мост Кличко.
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Источник — YouTube
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