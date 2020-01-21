Челси - Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Лондонское дерби в АПЛ

  • 21.01.2020 10:40
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Челси - Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Skysports.com

«Челси» Фрэнка Лэмпарда в последних матчах чемпионата Англии действует нестабильно, однако даже этого пока хватает, чтобы удерживаться в топ-4 и претендовать на возвращение в Лигу чемпионов. Ни «Тоттенхэм», ни «Вулверхэмптон», ни «Манчестер Юнайтед» пока не могут потеснить «Синих».

Очередным тестом для «Челси» станет домашний матч против «Арсенала». Команда Микеля Артеты в новом году еще не проигрывала, однако в АПЛ добыла лишь одну победу и топчется в середине таблицы. Вряд ли команде стоит рассчитывать на борьбу за место в Лиге чемпионов, но успех в битве с «Челси» должен воодушевить лондонцев.

Отметим, что недавно «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед», доказав, что способен играть против топ-соперников.

В любом случае болельщиков ожидает интересная битва двух тренеров, которые еще совсем недавно выступали за те команды, с которыми сейчас работают.

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21 января, вторник
 
«Челси» — «Арсенал»
Лондон. Стадион «Стамфорд Бридж». Начало - в 22:15
Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports Ukraine
Прогноз Sport.ua — 1:1

 

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Источник — Sport.ua

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