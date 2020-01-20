Русин забил первый гол после возвращения в Динамо

20-го января «Динамо» проводит контрольный матч на сборе в Турции против «Нефтчи».

В первом тайме отличился форвард Назарий Русин, для которого это первый мяч в составе киевлян после возвращения в команду из аренды в «Заре».

Всего 21-летний игрок забил в официальных матчах «Динамо» 5 голов.