Русин забил первый гол после возвращения в Динамо

20-го января «Динамо» проводит контрольный матч на сборе в Турции против «Нефтчи».
В первом тайме отличился форвард Назарий Русин, для которого это первый мяч в составе киевлян после возвращения в команду из аренды в «Заре».
Всего 21-летний игрок забил в официальных матчах «Динамо» 5 голов.
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Источник — Sport.ua
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