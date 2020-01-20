ГВАРДИОЛА: «Ливерпуль невероятен. Ман Сити в АПЛ нацелен на 2-е место»

Команда готова сдать чемпионские полномочия

  • 20.01.2020 16:24
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ГВАРДИОЛА: «Ливерпуль невероятен. Ман Сити в АПЛ нацелен на 2-е место»
© twitter.com/ManCity

Действующий чемпион АПЛ «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне не может угнаться за «Ливерпулем», который в 22-х турах одержал 21 победу и раз сыграл вничью.

«Нельзя отрицать, что «Ливерпуль» невероятен. Они делают экстраординарные вещи как в плане игры, так и в плане результатов. У нас задача - финишировать вторыми и хорошо сыграть в Лиге чемпионов».

«Нам нужно сохранять свой уровень. У нас есть проблемы, мы пропускаем больше голов и теряем очки, но забиваем мы все же больше, чем «Ливерпуль».

«Я каждый день думаю, как улучшить игру команды», - сказал Гвардиола.

«Сити» отстает от «Ливерпуля» на 16 очков.

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Источник — Manchester Evening News

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