ВИДЕО. Леонид Буряк. Тот, кто притягивал трофеи

Свой «оруженосец» был у звездного футболиста «Динамо» Олега Блохина

  • 20.01.2020 15:59
  • 348 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Леонид Буряк. Тот, кто притягивал трофеи
© YouTube

В историческом цикле новый видеосюжет рассказывает о Леониде Буряке, выдающемся полузащитнике киевского «Динамо».

Звездой мирового масштаба невозможно стать без поддержки сильных партнеров. У Шевченко был сначала Ребров, потом невероятная полузащита «Милана», Роналду отдавали передачи Кроос и Модрич, зависимость Месси от Хави и Иньесты давно стала притчей во языцех. 

Свой «оруженосец» был и у звездного футболиста «Динамо» времен СССР Олега Блохина. Это один из лучших полузащитников мира Леонид Буряк. Даже покинув Киев, он продолжал коллекционировать большие победы.

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Источник — UA-Football

(2 голоса)

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Комментарии
    Владимир Коновалец
      Владимир Коновалец, 20.01.2020 16:22
    0
    Как игрок - ему и сейчас нет равных по точности и дальности паса партнеру, удары с обеих ног и умение просчитывать ситуацию на поле. Гений. короче. Но в Одессе, при упоминании его фамилии, все начинают ругаться матом и не стесняются в выражениях. Интересно, почему ? Может кто-то просветит?
    Ссылка
    gomenyuk2830
    online
      gomenyuk2830, 20.01.2020 16:17
    0
    Limb-Ur, 20.01.2020 16:12
    Так бывает. Великий футболист, порядочный человек, но не тренер.
    А ще буває... великий тренер, велика людина..., а футболіст так собі, посередній....
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    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 20.01.2020 16:12
    +1
    Так бывает. Великий футболист, порядочный человек, но не тренер.
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    D.Lanskoy
    online
    D.Lanskoy, 20.01.2020 16:10
    +1
    Буряк был классный футболист, но, к сожалению, в последнее время мы помним его как так себе тренера. Спасибо за статью, нужно прежде всего помнить таких, как Буряк и Блохин, как о выдающихся футболистах и гордости украинского футбола.
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    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 20.01.2020 16:12
    +1
    Так бывает. Великий футболист, порядочный человек, но не тренер.
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
    D.Lanskoy, 20.01.2020 16:10
    +1
    Буряк был классный футболист, но, к сожалению, в последнее время мы помним его как так себе тренера. Спасибо за статью, нужно прежде всего помнить таких, как Буряк и Блохин, как о выдающихся футболистах и гордости украинского футбола.
    Ссылка
    Владимир Коновалец
      Владимир Коновалец, 20.01.2020 16:22
    0
    Как игрок - ему и сейчас нет равных по точности и дальности паса партнеру, удары с обеих ног и умение просчитывать ситуацию на поле. Гений. короче. Но в Одессе, при упоминании его фамилии, все начинают ругаться матом и не стесняются в выражениях. Интересно, почему ? Может кто-то просветит?
    Ссылка
    gomenyuk2830
    online
      gomenyuk2830, 20.01.2020 16:17
    0
    Limb-Ur, 20.01.2020 16:12
    Так бывает. Великий футболист, порядочный человек, но не тренер.
    А ще буває... великий тренер, велика людина..., а футболіст так собі, посередній....
    Ссылка
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