ВИДЕО. Леонид Буряк. Тот, кто притягивал трофеи

В историческом цикле новый видеосюжет рассказывает о Леониде Буряке, выдающемся полузащитнике киевского «Динамо».
Звездой мирового масштаба невозможно стать без поддержки сильных партнеров. У Шевченко был сначала Ребров, потом невероятная полузащита «Милана», Роналду отдавали передачи Кроос и Модрич, зависимость Месси от Хави и Иньесты давно стала притчей во языцех.
Свой «оруженосец» был и у звездного футболиста «Динамо» времен СССР Олега Блохина. Это один из лучших полузащитников мира Леонид Буряк. Даже покинув Киев, он продолжал коллекционировать большие победы.
Источник — UA-Football
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