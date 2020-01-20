ВИДЕО. Леонид Буряк. Тот, кто притягивал трофеи

В историческом цикле новый видеосюжет рассказывает о Леониде Буряке, выдающемся полузащитнике киевского «Динамо».

Звездой мирового масштаба невозможно стать без поддержки сильных партнеров. У Шевченко был сначала Ребров, потом невероятная полузащита «Милана», Роналду отдавали передачи Кроос и Модрич, зависимость Месси от Хави и Иньесты давно стала притчей во языцех.

Свой «оруженосец» был и у звездного футболиста «Динамо» времен СССР Олега Блохина. Это один из лучших полузащитников мира Леонид Буряк. Даже покинув Киев, он продолжал коллекционировать большие победы.