Русин и Каргбо - в основе Динамо на контрольный матч

Дуэт форвардов выходят в основе

  • 20.01.2020 15:06
  • 2371 просмотр
  • 5 комментариев
Русин и Каргбо - в основе Динамо на контрольный матч
© twitter.com/dynamokyiv

Сегодня в 16:00 «Динамо» на сборе в Турции проведет контрольный матч против «Нефтчи».

Наставник киевлян Алексей Михайличенко определился с стартовым составом, в котором нашлось место новичку. Форвард Ибрагим Каргбо выйдет в основе.

Отметим в центре обороны Мохаммеда Кадири.

Динамо: Бущан, Караваев, Кадири, Кадар, Миколенко, Андриевский, Буяльский, Де Пена, Дуэлунд, Каргбо, Русин

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Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

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Комментарии
    becord1301
      becord1301, 20.01.2020 16:00
    0
    склад аналог 2-го тайму з "Легією"
    Ссылка
    seregka1991
      seregka1991, 20.01.2020 15:43
    0
    stopor2016, 20.01.2020 15:23
    А Цыганков опять будет форму три месяца набирать?
    Весна+ декабрь, тут весна плюс февраль. Как и все)
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 20.01.2020 15:29
    -1
    Хочется, что бы Дуэлунд заиграл.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 20.01.2020 15:23
    -2
    А Цыганков опять будет форму три месяца набирать?
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 20.01.2020 15:17
    +2
    Увидим посрамит ли клиент селюка скептиков да заодно посмотрим поменялось ли что-то в игре русина
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 20.01.2020 15:17
    +2
    Увидим посрамит ли клиент селюка скептиков да заодно посмотрим поменялось ли что-то в игре русина
    Ссылка
    becord1301
      becord1301, 20.01.2020 16:00
    0
    склад аналог 2-го тайму з "Легією"
    Ссылка
    seregka1991
      seregka1991, 20.01.2020 15:43
    0
    stopor2016, 20.01.2020 15:23
    А Цыганков опять будет форму три месяца набирать?
    Весна+ декабрь, тут весна плюс февраль. Как и все)
    Ссылка
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