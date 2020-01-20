Русин и Каргбо - в основе Динамо на контрольный матч

Сегодня в 16:00 «Динамо» на сборе в Турции проведет контрольный матч против «Нефтчи».
Наставник киевлян Алексей Михайличенко определился с стартовым составом, в котором нашлось место новичку. Форвард Ибрагим Каргбо выйдет в основе.
Отметим в центре обороны Мохаммеда Кадири.
Динамо: Бущан, Караваев, Кадири, Кадар, Миколенко, Андриевский, Буяльский, Де Пена, Дуэлунд, Каргбо, Русин
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Источник — ФК Динамо Киев
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