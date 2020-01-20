Ярослав РАКИЦКИЙ: «Луческу мог напихать при всей команде»

Украинский игрок «Зенита» поделился мнением о румынском тренере

  • 20.01.2020 13:45
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Ярослав РАКИЦКИЙ: «Луческу мог напихать при всей команде»
© ФК Зенит. Ярослав Ракицкий

30-летний украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий, который ранее защищал цвета донецкого «Шахтера», поделился мнением о 74-летнем румынском тренере Мирче Луческу.

— Сейчас с Луческу общаетесь?
— Да, он мне звонил сейчас. И на Новый год поздравлял.

— Спрашивает, как дела в «Зените»?
— Он и так знает, он следит за клубом. Поговорили с ним о самочувствии, здоровье. Говорю: давайте еще потренируйте, свой опыт передайте. Он смеется в телефон. Я Луческу люблю и уважаю как человека и тренера. Он многое дал мне. Я только «за», если он продолжит тренировать. А там уже сам пусть решает.

— Что вам, как футболисту, в нем импонирует?
— Он психолог. Очень много разговаривает со всеми игроками. Знает много языков. Мы с ним чуть ли не каждый день общались. Говорил, что можно делать на поле, что нельзя. Я вырос в нормального футболиста благодаря его помощи. Если бы не он, не знаю, что было бы.

— Он наказывал, если вы не следовали его советам?
— Конечно. Могли выиграть 5:0, но если я сделал то, чего он просил не делать, то накажет. Будет пихать при всей команде. И обязательно напомнит перед следующим матчем. Считаю, что это правильно.

Луческу работал главным тренером «Шахтера» с 2004-го по 2016-й годы, наставником «Зенита» — с 2016-го по 2017-й годы.

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Источник — ФК Зенит

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