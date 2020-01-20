Жуниор МОРАЕС: «В Украине люди очень закрытые. В Бразилии другая крайность»

Форвард «Шахтера» Жуниор Мораес считает, что люди в Украине достаточно закрытые. С другой стороны, на его родине в Бразилии другая крайность.

«Я глубоко уважаю историю Украины. Возможно, здесь у людей есть причины быть такими закрытыми. Уверен: быть позитивным, счастливым, это хорошо даже для собственного здоровья. И я верю, что люди могут эволюционировать».

«Кстати, в Бразилии другая крайность. Там люди чрезмерно открыты и доступны. Когда я теперь приезжаю туда, это особенно бросается мне в глаза», - считает Мораес.

Ранее форвард продлил контракт с «Шахтером».