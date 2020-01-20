Жуниор МОРАЕС: «В Украине люди очень закрытые. В Бразилии другая крайность»

Форвард считает, что украинцам стоит быть более позитивными

  • 20.01.2020 13:35
  • 2202 просмотра
  • 18 комментариев
Жуниор МОРАЕС: «В Украине люди очень закрытые. В Бразилии другая крайность»
© shakhtar.com

Форвард «Шахтера» Жуниор Мораес считает, что люди в Украине достаточно закрытые. С другой стороны, на его родине в Бразилии другая крайность.

«Я глубоко уважаю историю Украины. Возможно, здесь у людей есть причины быть такими закрытыми. Уверен: быть позитивным, счастливым, это хорошо даже для собственного здоровья. И я верю, что люди могут эволюционировать».

«Кстати, в Бразилии другая крайность. Там люди чрезмерно открыты и доступны. Когда я теперь приезжаю туда, это особенно бросается мне в глаза», - считает Мораес.

Ранее форвард продлил контракт с «Шахтером».

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Источник — Новое время

(9 голосов)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 20.01.2020 14:50
    0
    Этот упырь хоть и гон..он редкий, но тут он прав
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 20.01.2020 14:45
    0
    Igor Krasnenko, 20.01.2020 14:30
    Одни дикари в коментах, еще и подтверждает то что не только замкнутые....
    Правду же говорит, я сам немало стан обьездил, пожалуй соглашусь с ним
    главное что ты луч позитива и доброты
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 20.01.2020 14:40
    0
    korsun_skif, 20.01.2020 14:35
    средняя зарплата*
    при минималке в 4,5к? Это, выходит, все, кроме местных чинуш, минималки получают?
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    J0e777
    online
      J0e777, 20.01.2020 14:38
    0
    korsun_skif, 20.01.2020 14:34
    Ну вообще то, это средняя большинства городов Украины.
    Не свисти. Сейчас средняя зп по Украине порядка 10тысяч. Кто-то и пять получает. Но это какая-то низкооплачиваемая работа
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    Alehandro
    online
      Alehandro, 20.01.2020 14:38
    -1
    OKs100, 20.01.2020 14:32
    После Совка, это и неудивительно, что такое произошло с людьми.
    Та да, в совке особо открытых быстро закрывали в местах не столь отдалённых)
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    korsun_skif
      korsun_skif, 20.01.2020 14:35
    -2
    korsun_skif, 20.01.2020 14:34
    Ну вообще то, это средняя большинства городов Украины.
    средняя зарплата*
    Ссылка
    korsun_skif
      korsun_skif, 20.01.2020 14:34
    -2
    DSH88, 20.01.2020 14:28
    пять тысяч это где же такие зарплаты ... ? дворником на 1/2 ставки, так может лучше на более высокооплачиваемую работу устроится.
    Ну вообще то, это средняя большинства городов Украины.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 20.01.2020 14:32
    +1
    После Совка, это и неудивительно, что такое произошло с людьми.
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 20.01.2020 14:30
    -1
    Одни дикари в коментах, еще и подтверждает то что не только замкнутые....
    Правду же говорит, я сам немало стан обьездил, пожалуй соглашусь с ним
    Ссылка
    DSH88
    online
      DSH88, 20.01.2020 14:28
    +1
    Evgene Boykinyuk, 20.01.2020 13:47
    ну, ты поживи на пять тысяч гривень в месяц, посмотрим какой ты счастливый будешь.
    пять тысяч это где же такие зарплаты ... ? дворником на 1/2 ставки, так может лучше на более высокооплачиваемую работу устроится.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 20.01.2020 14:14
    0
    pike1, 20.01.2020 14:08
    вот твои слова сейчас прямое подтверждения слов Мораеса, один негатив и нытье, или ты считаешь что в Бразилии живут лучше? Да мы скатились прилично за последние 10 лет, но все же еще далеко не дно и как не умели ценить того что имеем так и до сих пор не ценим...к слову при желании у нас есть где и как заработать не уезжая за границу и не нарушая законов, просто нужно попу поднять с дивана и немного поработать
    в бразилии хотя бы кокс дешёвый, чо им грустить
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 20.01.2020 14:13
    +1
    Mac_Gyver, 20.01.2020 14:00
    Ничего, скоро все самые красивые уедут замуж за границу, и всё уравновесится.
    если бы они могли уехать, они бы уже давно уехали.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 20.01.2020 14:12
    -2
    pike1, 20.01.2020 14:08
    вот твои слова сейчас прямое подтверждения слов Мораеса, один негатив и нытье, или ты считаешь что в Бразилии живут лучше? Да мы скатились прилично за последние 10 лет, но все же еще далеко не дно и как не умели ценить того что имеем так и до сих пор не ценим...к слову при желании у нас есть где и как заработать не уезжая за границу и не нарушая законов, просто нужно попу поднять с дивана и немного поработать
    Я что вижу, то и пишу, это претензии не ко мне
    На этом сайте только позитива требовать
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 20.01.2020 14:08
    0
    Evgene Boykinyuk, 20.01.2020 13:47
    ну, ты поживи на пять тысяч гривень в месяц, посмотрим какой ты счастливый будешь.
    вот твои слова сейчас прямое подтверждения слов Мораеса, один негатив и нытье, или ты считаешь что в Бразилии живут лучше? Да мы скатились прилично за последние 10 лет, но все же еще далеко не дно и как не умели ценить того что имеем так и до сих пор не ценим...к слову при желании у нас есть где и как заработать не уезжая за границу и не нарушая законов, просто нужно попу поднять с дивана и немного поработать
    Ссылка
    Vlad Boych
      Vlad Boych, 20.01.2020 14:06
    -2
    Остается вопрос откуда ты такая крыса выискалась
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    Mac_Gyver
    online
    Mac_Gyver, 20.01.2020 14:00
    -1
    Evgene Boykinyuk, 20.01.2020 13:48
    бабы у нас слишком красивые, а народ слишком нищий, плюсуем эти два фактора и выходит что с женщинами не очень в украине.
    Ничего, скоро все самые красивые уедут замуж за границу, и всё уравновесится.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 20.01.2020 13:48
    -3
    бабы у нас слишком красивые, а народ слишком нищий, плюсуем эти два фактора и выходит что с женщинами не очень в украине.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 20.01.2020 13:47
    -1
    ну, ты поживи на пять тысяч гривень в месяц, посмотрим какой ты счастливый будешь.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 20.01.2020 14:32
    +1
    После Совка, это и неудивительно, что такое произошло с людьми.
    Ссылка
    DSH88
    online
      DSH88, 20.01.2020 14:28
    +1
    Evgene Boykinyuk, 20.01.2020 13:47
    ну, ты поживи на пять тысяч гривень в месяц, посмотрим какой ты счастливый будешь.
    пять тысяч это где же такие зарплаты ... ? дворником на 1/2 ставки, так может лучше на более высокооплачиваемую работу устроится.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 20.01.2020 14:13
    +1
    Mac_Gyver, 20.01.2020 14:00
    Ничего, скоро все самые красивые уедут замуж за границу, и всё уравновесится.
    если бы они могли уехать, они бы уже давно уехали.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 20.01.2020 14:50
    0
    Этот упырь хоть и гон..он редкий, но тут он прав
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 20.01.2020 14:45
    0
    Igor Krasnenko, 20.01.2020 14:30
    Одни дикари в коментах, еще и подтверждает то что не только замкнутые....
    Правду же говорит, я сам немало стан обьездил, пожалуй соглашусь с ним
    главное что ты луч позитива и доброты
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 20.01.2020 14:40
    0
    korsun_skif, 20.01.2020 14:35
    средняя зарплата*
    при минималке в 4,5к? Это, выходит, все, кроме местных чинуш, минималки получают?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 20.01.2020 14:38
    0
    korsun_skif, 20.01.2020 14:34
    Ну вообще то, это средняя большинства городов Украины.
    Не свисти. Сейчас средняя зп по Украине порядка 10тысяч. Кто-то и пять получает. Но это какая-то низкооплачиваемая работа
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 20.01.2020 14:14
    0
    pike1, 20.01.2020 14:08
    вот твои слова сейчас прямое подтверждения слов Мораеса, один негатив и нытье, или ты считаешь что в Бразилии живут лучше? Да мы скатились прилично за последние 10 лет, но все же еще далеко не дно и как не умели ценить того что имеем так и до сих пор не ценим...к слову при желании у нас есть где и как заработать не уезжая за границу и не нарушая законов, просто нужно попу поднять с дивана и немного поработать
    в бразилии хотя бы кокс дешёвый, чо им грустить
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 20.01.2020 14:08
    0
    Evgene Boykinyuk, 20.01.2020 13:47
    ну, ты поживи на пять тысяч гривень в месяц, посмотрим какой ты счастливый будешь.
    вот твои слова сейчас прямое подтверждения слов Мораеса, один негатив и нытье, или ты считаешь что в Бразилии живут лучше? Да мы скатились прилично за последние 10 лет, но все же еще далеко не дно и как не умели ценить того что имеем так и до сих пор не ценим...к слову при желании у нас есть где и как заработать не уезжая за границу и не нарушая законов, просто нужно попу поднять с дивана и немного поработать
    Ссылка
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