Жуниор МОРАЕС: «В Украине люди очень закрытые. В Бразилии другая крайность»

Форвард «Шахтера» Жуниор Мораес считает, что люди в Украине достаточно закрытые. С другой стороны, на его родине в Бразилии другая крайность.
«Я глубоко уважаю историю Украины. Возможно, здесь у людей есть причины быть такими закрытыми. Уверен: быть позитивным, счастливым, это хорошо даже для собственного здоровья. И я верю, что люди могут эволюционировать».
«Кстати, в Бразилии другая крайность. Там люди чрезмерно открыты и доступны. Когда я теперь приезжаю туда, это особенно бросается мне в глаза», - считает Мораес.
Источник — Новое время
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Правду же говорит, я сам немало стан обьездил, пожалуй соглашусь с ним
Правду же говорит, я сам немало стан обьездил, пожалуй соглашусь с ним
На этом сайте только позитива требовать
Правду же говорит, я сам немало стан обьездил, пожалуй соглашусь с ним
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