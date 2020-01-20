Сергей КРИВЦОВ: «Задача-минимум Украины на Евро-2020 - выйти из группы»

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов надеется, что летом на Евро-2020 национальная команда проведет больше, чем три матча группового этапа.

— После чемпионата Украины получится сразу переключиться на финальную часть чемпионата Европы?

— Да, думаю, проблем не будет. Уверен, что сил и эмоций нам хватит. У нас будет время как передохнуть, так и подготовиться к финалу. У сборной Украины профессиональный тренерский штаб, с опытом и я уверен, что тренеры составят такую программу, которая позволит нам свежими подойти к играм на чемпионате Европы.



— Нидерланды и Австрия — проходимые соперники?

— Слабых сборных на Евро не будет. Те же румыны, Косово или Грузия, которые могут стать нашим третьим соперником в группе, тоже будут кусаться.



— Для Украина какая задача будет стоять на Евро?

— Конечно, задача минимум — выйти из группы, а там посмотрим. Будем стараться забраться по турнирной сетке как можно дальше.