Сергей КРИВЦОВ: «Задача-минимум Украины на Евро-2020 - выйти из группы»

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов надеется, что летом на Евро-2020 национальная команда проведет больше, чем три матча группового этапа.
— После чемпионата Украины получится сразу переключиться на финальную часть чемпионата Европы?
— Да, думаю, проблем не будет. Уверен, что сил и эмоций нам хватит. У нас будет время как передохнуть, так и подготовиться к финалу. У сборной Украины профессиональный тренерский штаб, с опытом и я уверен, что тренеры составят такую программу, которая позволит нам свежими подойти к играм на чемпионате Европы.
— Нидерланды и Австрия — проходимые соперники?
— Слабых сборных на Евро не будет. Те же румыны, Косово или Грузия, которые могут стать нашим третьим соперником в группе, тоже будут кусаться.
— Для Украина какая задача будет стоять на Евро?
— Конечно, задача минимум — выйти из группы, а там посмотрим. Будем стараться забраться по турнирной сетке как можно дальше.
Источник — zbirna.com
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