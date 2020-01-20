Карпаты в ближайшее время намерены решить вопрос стадиона Украина

Менеджмент «Карпат» рассчитывает, что на ближайших сессиях Львовского городского совета будет решен вопрос с передачей земли, на которой находится стадион Украина, в долгосрочную аренду клуба.

После этого руководство обещает вкладывать деньги в инфраструктуру и развивать клуб.

Официальный сайт «Карпат» сообщает, что в Львовский городской совет были поданы все документы, чтобы был утвержден в том числе проект реконструкции стадиона.

Кроме того, по информации шоу ТаТоТаке, после этого один из владельцев клуба, Петр Дыминский, возобновит финансирование.