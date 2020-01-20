Карпаты в ближайшее время намерены решить вопрос стадиона Украина

После этого владелец может возобновить финансирование

  • 20.01.2020 12:45
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Карпаты в ближайшее время намерены решить вопрос стадиона Украина
© fckarpaty.com

Менеджмент «Карпат» рассчитывает, что на ближайших сессиях Львовского городского совета будет решен вопрос с передачей земли, на которой находится стадион Украина, в долгосрочную аренду клуба.

После этого руководство обещает вкладывать деньги в инфраструктуру и развивать клуб.

Официальный сайт «Карпат» сообщает, что в Львовский городской совет были поданы все документы, чтобы был утвержден в том числе проект реконструкции стадиона.

Кроме того, по информации шоу ТаТоТаке, после этого один из владельцев клуба, Петр Дыминский, возобновит финансирование.

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Источник — ФК Карпаты

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