Карпаты в ближайшее время намерены решить вопрос стадиона Украина

Менеджмент «Карпат» рассчитывает, что на ближайших сессиях Львовского городского совета будет решен вопрос с передачей земли, на которой находится стадион Украина, в долгосрочную аренду клуба.
После этого руководство обещает вкладывать деньги в инфраструктуру и развивать клуб.
Официальный сайт «Карпат» сообщает, что в Львовский городской совет были поданы все документы, чтобы был утвержден в том числе проект реконструкции стадиона.
Кроме того, по информации шоу ТаТоТаке, после этого один из владельцев клуба, Петр Дыминский, возобновит финансирование.
Источник — ФК Карпаты
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