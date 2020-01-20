ВИДЕО. Как Цуренко проиграла первой ракетке мира на Australian Open

30-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко (№120 WTA) проиграла 23-летней первой ракетке мира Эшли Барти в первом круге Australian Open-2020.
Цуренко достойно сопротивлялась, поединок длился три сета — 7:5, 1:6, 1:6.
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Источник — YouTube
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