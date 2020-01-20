ВИДЕО. Балотелли получил удаление через 7 минут после выхода на поле

Форвард «Брешии» не сдержал эмоций в поединке с «Кальяри» (2:2)

  • 20.01.2020 11:52
  • 2039 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Балотелли получил удаление через 7 минут после выхода на поле
© ФК Брешия. Марио Балотелли (справа)

29-летний итальянский форвард «Брешии» Марио Балотелли отличился в поединке 20-го тура Серии А против «Кальяри» (2:2).

Балотелли вышел на замену вместо Доннаруммы на 74-й минуте встречи. А уже на 81-й минуте Марио досрочно отправился в раздевалку — сначала Балотелли грубо сфолил против оппонента, а потом сказал что-то резкое арбитру, который предъявил ему желтую карточку за нарушение. Рефери тут же достал вторую желтую и отправил Марио отдыхать.

В текущем сезоне Балотелли провел за «Брешию» 15 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей.

Эпизод на видео с 3:27.

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Источник — YouTube

(3 голоса)

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Комментарии
    Andy_P
    online
      Andy_P, 20.01.2020 12:49
    0
    Это был расизм!!! Куда смотрит УЕФА!
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 20.01.2020 12:49
    0
    Это был расизм!!! Куда смотрит УЕФА!
    Ссылка
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