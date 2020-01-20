ВИДЕО. Балотелли получил удаление через 7 минут после выхода на поле

29-летний итальянский форвард «Брешии» Марио Балотелли отличился в поединке 20-го тура Серии А против «Кальяри» (2:2).
Балотелли вышел на замену вместо Доннаруммы на 74-й минуте встречи. А уже на 81-й минуте Марио досрочно отправился в раздевалку — сначала Балотелли грубо сфолил против оппонента, а потом сказал что-то резкое арбитру, который предъявил ему желтую карточку за нарушение. Рефери тут же достал вторую желтую и отправил Марио отдыхать.
В текущем сезоне Балотелли провел за «Брешию» 15 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей.
Эпизод на видео с 3:27.
Источник — YouTube
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