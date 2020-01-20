Ливерпуль интересуется вундеркиндом Ниццы Бразаном

Английский «Ливерпуль» проявляет интерес к 17-летнему португальскому вингеру «Ниццы» Педру Бразану.
Чтобы подписать футболиста, «красным» придется выдержать конкуренцию с ПСЖ, «Баварией» и лиссабонским «Спортингом». Бразану прогнозируют яркую карьеру.
Бразан стал игроком «Ниццы» в сентябре 2018-го года, перейдя из португальского клуба «Дамаенсе». За первую команду «Ниццы» Педру дебютировал в минувшем сезоне.
В активе футболиста есть выступления за юношеские сборные Португалии разных возрастов, включая национальную команду U-19.
Источник — RMC
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