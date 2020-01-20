Агент: «Галатасарай хотел выкупить Бурду у Динамо»

Турецкий агент ФИФА Алааддин Гювен Мемиш рассказал, что турецкий «Галатасарай» очень хотел купить 24-летнего украинского защитника «Динамо» Никиту Бурду.

«Галатасарай» ищет защитника. Если бы Никита Бурда не был травмирован, то турецкий гранд постарался бы его приобрести у «Динамо». В этом сезоне «Галатасарай» за ним внимательно следил и просматривал игры с его участием вживую. Главному тренеру «львов» Фатиху Териму очень нравятся боевые футболисты, особенно игроки оборонительного плана. Если бы Бурда попал в руки Териму, то мог бы стать одним из лучших в чемпионате Турции.

Есть хороший пример с Озаном Кабаком. Фатих Терим взял его из молодежной в первую команду «Галатасарая». Он стал ему доверять, а футболист получал игровую практику и прогрессировал. Спустя время он перебрался в «Штутгарт». Летом прошлого года его купил «Шальке» за €15 миллионов», — отметил Мемиш.

Бурда получил тяжелую травму в поединке 8-го тура УПЛ «Ворскла» — «Динамо». В текущем сезоне Бурда провел за «Динамо» 10 матчей во всех турнирах, где забил один гол.