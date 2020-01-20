Агент: «Галатасарай хотел выкупить Бурду у Динамо»

Сделке помешала тяжелая травма украинского защитника

  • 20.01.2020 10:31
  • 1747 просмотров
  • 1 комментарий
Агент: «Галатасарай хотел выкупить Бурду у Динамо»
© ФК Динамо Киев. Никита Бурда

Турецкий агент ФИФА Алааддин Гювен Мемиш рассказал, что турецкий «Галатасарай» очень хотел купить 24-летнего украинского защитника «Динамо» Никиту Бурду.

«Галатасарай» ищет защитника. Если бы Никита Бурда не был травмирован, то турецкий гранд постарался бы его приобрести у «Динамо». В этом сезоне «Галатасарай» за ним внимательно следил и просматривал игры с его участием вживую. Главному тренеру «львов» Фатиху Териму очень нравятся боевые футболисты, особенно игроки оборонительного плана. Если бы Бурда попал в руки Териму, то мог бы стать одним из лучших в чемпионате Турции.

Есть хороший пример с Озаном Кабаком. Фатих Терим взял его из молодежной в первую команду «Галатасарая». Он стал ему доверять, а футболист получал игровую практику и прогрессировал. Спустя время он перебрался в «Штутгарт». Летом прошлого года его купил «Шальке» за €15 миллионов», — отметил Мемиш.

Бурда получил тяжелую травму в поединке 8-го тура УПЛ «Ворскла» — «Динамо». В текущем сезоне Бурда провел за «Динамо» 10 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

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Источник — Footboom

(3 голоса)

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Комментарии
    lsha_mironov
    lsha_mironov, 20.01.2020 11:50
    0
    Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- http://szevs.2sms.ru
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    lsha_mironov
    lsha_mironov, 20.01.2020 11:50
    0
    Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- http://szevs.2sms.ru
    Ссылка
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