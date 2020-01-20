ВИДЕО. Роскошная жизнь на пенсии. Что делают игроки по завершении карьеры?

Пенсионный возраст футболиста значительно отличается от пенсионного возраста среднестатистического гражданина. Многие футболисты завершают карьеру, когда им едва перевалит за 30, и у них еще вся жизнь впереди, тем более, на безбедную старость они заработали миллионы. Канал «120 ярдов» рассказывает о том, как футболисты и тренеры отдыхают на пенсии.