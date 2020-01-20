ВИДЕО. Роскошная жизнь на пенсии. Что делают игроки по завершении карьеры?

Канал «120 ярдов» рассказывает о том, как отдыхают футболисты и тренеры

  • 20.01.2020 10:21
  • 4921 просмотр
  • 2 комментария
ВИДЕО. Роскошная жизнь на пенсии. Что делают игроки по завершении карьеры?
© ФК Реал Мадрид. Кака

Пенсионный возраст футболиста значительно отличается от пенсионного возраста среднестатистического гражданина. Многие футболисты завершают карьеру, когда им едва перевалит за 30, и у них еще вся жизнь впереди, тем более, на безбедную старость они заработали миллионы. Канал «120 ярдов» рассказывает о том, как футболисты и тренеры отдыхают на пенсии.

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Источник — 120 ярдов

(10 голосов)

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Комментарии
    lsha_mironov
    lsha_mironov, 20.01.2020 11:50
    0
    Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- http://szevs.2sms.ru
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    Billy Milligan
    online
      Billy Milligan, 20.01.2020 11:18
    +1
    Арсен в свои 70 как огурец выглядит.
    Ссылка
    Billy Milligan
    online
      Billy Milligan, 20.01.2020 11:18
    +1
    Арсен в свои 70 как огурец выглядит.
    Ссылка
    lsha_mironov
    lsha_mironov, 20.01.2020 11:50
    0
    Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- http://szevs.2sms.ru
    Ссылка
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