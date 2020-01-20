Форвард Монако выручил болельщика, заплатив за него на заправке

Нападающий «Монако» Виссам Бен Йеддер совершил благородный поступок. Накануне футболист встретил на заправке болельщика команды.
У фаната возникли проблемы с банковской картой. Но на помощь ему пришел Бен Йеддер, который заплатил за его бензин. Также форвард сфотографировался с фанатом.
[#L1🇫🇷] La classe de Wissam Ben Yedder pic.twitter.com/uPZ1sxakKu— Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) January 19, 2020
В этом сезоне Бен Йеддер провел 21 матч за «Монако», забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач.
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Источник — L`Equipe
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