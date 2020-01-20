Форвард Монако выручил болельщика, заплатив за него на заправке

Нападающий «Монако» Виссам Бен Йеддер совершил благородный поступок. Накануне футболист встретил на заправке болельщика команды.

У фаната возникли проблемы с банковской картой. Но на помощь ему пришел Бен Йеддер, который заплатил за его бензин. Также форвард сфотографировался с фанатом.

В этом сезоне Бен Йеддер провел 21 матч за «Монако», забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач.