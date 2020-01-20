ПСЖ с трудом обыграл Лорьян в 1/16 финале Кубка Франции

19 января во Франции состоялись несколько матчей 1/16 финала национального кубка. Ниже приведены их результаты.

ПСЖ с трудом обыграл Лорьян (1:0) и вышел в 1/8 финала. Единственный гол забил Сарабия на 80-й минуте. Парижане выставили состав без нескольких ключевых игроков. Кильян Мбаппе и Неймар остались на скамейке запасных.

Кубок Франции. 1/16 финала

Атлетико - Ренн - 0:2

Дижон - Ним - 5:0

Монпелье - Кан - 5:0

Руан - Анже - 1:4

«Лорьян» — «ПСЖ» — 0:1

Гол: Сарабия, 80.

«ПСЖ»: Рико, Тиагу Силва, Кюрзава, Диалло, Дагба, Гей, Сарабия, Дракслер, Паредес (Шупо-Мотинг, 72), Ди Мария (Эррера, 85), Икарди.

Предупреждение: Паредес, 64.

Судья: Абед (Франция).

Лорьян. Стадион «Stade Yves Allainmat».