ПСЖ с трудом обыграл Лорьян в 1/16 финале Кубка Франции

Парижане выставили состав без нескольких ключевых игроков

  • 20.01.2020 00:45
  • 94 просмотра
  • 0 комментариев
ПСЖ с трудом обыграл Лорьян в 1/16 финале Кубка Франции
© Twitter

19 января во Франции состоялись несколько матчей 1/16 финала национального кубка. Ниже приведены их результаты.

ПСЖ с трудом обыграл Лорьян (1:0) и вышел в 1/8 финала. Единственный гол забил Сарабия на 80-й минуте. Парижане выставили состав без нескольких ключевых игроков. Кильян Мбаппе и Неймар остались на скамейке запасных.

Кубок Франции. 1/16 финала

Атлетико - Ренн - 0:2
Дижон - Ним - 5:0
Монпелье - Кан - 5:0
Руан - Анже - 1:4

«Лорьян» — «ПСЖ» — 0:1
 
Гол: Сарабия, 80.
 
«ПСЖ»: Рико, Тиагу Силва, Кюрзава, Диалло, Дагба, Гей, Сарабия, Дракслер, Паредес (Шупо-Мотинг, 72), Ди Мария (Эррера, 85), Икарди.
 
Предупреждение: Паредес, 64.
 
Судья: Абед (Франция).
 
Лорьян. Стадион «Stade Yves Allainmat».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности