ПСЖ с трудом обыграл Лорьян в 1/16 финале Кубка Франции

19 января во Франции состоялись несколько матчей 1/16 финала национального кубка. Ниже приведены их результаты.
ПСЖ с трудом обыграл Лорьян (1:0) и вышел в 1/8 финала. Единственный гол забил Сарабия на 80-й минуте. Парижане выставили состав без нескольких ключевых игроков. Кильян Мбаппе и Неймар остались на скамейке запасных.
Кубок Франции. 1/16 финала
Атлетико - Ренн - 0:2
Дижон - Ним - 5:0
Монпелье - Кан - 5:0
Руан - Анже - 1:4
«Лорьян» — «ПСЖ» — 0:1
Гол: Сарабия, 80.
«ПСЖ»: Рико, Тиагу Силва, Кюрзава, Диалло, Дагба, Гей, Сарабия, Дракслер, Паредес (Шупо-Мотинг, 72), Ди Мария (Эррера, 85), Икарди.
Предупреждение: Паредес, 64.
Судья: Абед (Франция).
Лорьян. Стадион «Stade Yves Allainmat».
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Источник — Sport.ua
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