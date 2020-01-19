Помощник Луиша Каштру: «В первую очередь важно пройти Бенфику»

Ассистент Луиша Каштру в «Шахтере» - Фелипе Селиккая рассказал о задачах, которые стоят перед командой на вторую половину сезона.
«Хотим быть чемпионами Украины и сделаем все для этого. Данной цели мы полностью посвятили себя с первого дня работы в клубе. Будем оставаться верны своему курсу, развиваться дальше и всегда с огромной страстью и преданностью любимому делу. В Лиге Европы хотим добраться как можно дальше. В первую очередь важно пройти «Бенфику» – на этом мы и сосредоточены в данный момент», - сказал Селиккая.
В 1/16 Лиги Европы с «Бенфикой» «Шахтер» сыграет 20-го и 27-го февраля.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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