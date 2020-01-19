ВИДЕО. Как Селезнев забил за Бурсаспор в третьем матче подряд

Украинский форвард забил уже 8 голов в 17 матчах за «зеленых крокодилов»

  • 19.01.2020 22:31
  • 2191 просмотр
  • 10 комментариев
ВИДЕО. Как Селезнев забил за Бурсаспор в третьем матче подряд
© Twitter. Евгений Селезнев
Украинский нападающий турецкого «Бурсаспора» Евгений Селезнев забил гол в ворота клуба «Фатих Карагюмрюк» (2:1) в матче 18-го тура второго дивизиона чемпионата Турции.
 
Селезнев вышел в стартовом составе своей команды и на 9-й минуте открыл счет в матче. Евгений забивает уже в третьем матче подряд. Ранее 34-летний нападающий расписался в воротах команд «Менемен Беледие» и «Хатайспор». Если учитывать все турниры, за текущий сезон украинец забил 8 голов в 17 матчах за «зеленых крокодилов».
 
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    УАФ– М а ф і я!
      УАФ– М а ф і я!, 19.01.2020 23:09
    -1
    Я всё же надеюсь что Яремчук восстановится. Если же нет, то нужно Русина на Евро брать
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 19.01.2020 23:01
    0
    Можно брать на Евро.
    Селезнев в ответственных матчах хорошо себя показывает. Наполи 2 гола забил в полуфиналах.
    Чем более ответственный матч - тем лучше играет Селезнев.
    Ссылка
    Maks7777
    online
    Maks7777, 19.01.2020 23:00
    -2
    TarasTaras94, 19.01.2020 22:43
    Забил конечно красиво! Но Яремчук все же выбыл не до конца сезона, написано 2-3 месяца, то есть в худшем случае в конце апреля восстановиться и даже при этом этого времени достаточно что бы набрать форму до евро
    А третьего всеровно брать надо Беседин годика четырем возле телика проведет,Селезнев третий как не как
    Ссылка
    Сергей Журавко
    Сергей Журавко, 19.01.2020 22:54
    +2
    Без вопросов,забил красиво.Давай Жека,скоро Евро.
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    TarasTaras94
      TarasTaras94, 19.01.2020 22:46
    +2
    Просто к сожалению, Селя не тот игрок на которого можно положиться, он играет месяц неплохо, а потом месяц ужасно. Если не дай бог их нашей пары форвардов кто вылетит перед Евро я бы Селю не записывал в список главных кандидатов
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    axylinam
    axylinam, 19.01.2020 22:43
    +2
    По сравнению с Зозулей, Селезнёв действительно царь
    Ссылка
    TarasTaras94
      TarasTaras94, 19.01.2020 22:43
    +1
    serg, 19.01.2020 22:39
    ты смотри как заиграл, прям возрастной Яремчук. Учитывая травму Яремчука, Шеве надо присмотреться)))
    Забил конечно красиво! Но Яремчук все же выбыл не до конца сезона, написано 2-3 месяца, то есть в худшем случае в конце апреля восстановиться и даже при этом этого времени достаточно что бы набрать форму до евро
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 19.01.2020 22:42
    +3
    Хорошо разобрался в ситуации.
    Ссылка
    StrikeX
    online
    StrikeX, 19.01.2020 22:41
    +1
    Резерв на Євро ?)
    Ссылка
    serg
    online
      serg, 19.01.2020 22:39
    0
    ты смотри как заиграл, прям возрастной Яремчук. Учитывая травму Яремчука, Шеве надо присмотреться)))
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 19.01.2020 22:42
    +3
    Хорошо разобрался в ситуации.
    Ссылка
    Сергей Журавко
    Сергей Журавко, 19.01.2020 22:54
    +2
    Без вопросов,забил красиво.Давай Жека,скоро Евро.
    Ссылка
    TarasTaras94
      TarasTaras94, 19.01.2020 22:46
    +2
    Просто к сожалению, Селя не тот игрок на которого можно положиться, он играет месяц неплохо, а потом месяц ужасно. Если не дай бог их нашей пары форвардов кто вылетит перед Евро я бы Селю не записывал в список главных кандидатов
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 19.01.2020 22:43
    +2
    По сравнению с Зозулей, Селезнёв действительно царь
    Ссылка
    TarasTaras94
      TarasTaras94, 19.01.2020 22:43
    +1
    serg, 19.01.2020 22:39
    ты смотри как заиграл, прям возрастной Яремчук. Учитывая травму Яремчука, Шеве надо присмотреться)))
    Забил конечно красиво! Но Яремчук все же выбыл не до конца сезона, написано 2-3 месяца, то есть в худшем случае в конце апреля восстановиться и даже при этом этого времени достаточно что бы набрать форму до евро
    Ссылка
    StrikeX
    online
    StrikeX, 19.01.2020 22:41
    +1
    Резерв на Євро ?)
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 19.01.2020 23:01
    0
    Можно брать на Евро.
    Селезнев в ответственных матчах хорошо себя показывает. Наполи 2 гола забил в полуфиналах.
    Чем более ответственный матч - тем лучше играет Селезнев.
    Ссылка
    serg
    online
      serg, 19.01.2020 22:39
    0
    ты смотри как заиграл, прям возрастной Яремчук. Учитывая травму Яремчука, Шеве надо присмотреться)))
    Ссылка
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