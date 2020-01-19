ВИДЕО. Как Селезнев забил за Бурсаспор в третьем матче подряд

Украинский нападающий турецкого «Бурсаспора» Евгений Селезнев забил гол в ворота клуба «Фатих Карагюмрюк» (2:1) в матче 18-го тура второго дивизиона чемпионата Турции.

Селезнев вышел в стартовом составе своей команды и на 9-й минуте открыл счет в матче. Евгений забивает уже в третьем матче подряд. Ранее 34-летний нападающий расписался в воротах команд «Менемен Беледие» и «Хатайспор». Если учитывать все турниры, за текущий сезон украинец забил 8 голов в 17 матчах за «зеленых крокодилов».