Стал известен состав Динамо на матч против Легии. Забарный в основе

В воскресенье, 19-го января, состоится товарищеский поединок, в котором встретятся киевское «Динамо» и польская «Легия». Матч пройдет в Турции, начало – в 16:00 по киевскому времени.
Стартовые составы команд:
«Динамо»: 71. Бойко, 94. Кендзера, Забарный, 30. Шабанов, 23. Пиварич, 5. Сидорчук, 8. Шепелев, 10. Шапаренко, 11. Цитаишвили, 7. Вербич, 9. Соль.
«Легия»: 33. Цежняк, 29. Вешович, 5. Левчук, 4. Вьетеска, 14. Крабовник, 8. Гвилия, 7. Антолич, 18. Новиковас, 82. Лукиньяс, 39. Росолек, 20. Канте
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Легия».
Стартовий склад Динамо на матч проти Легії!#ДинамоЛегія #DynamoBelek2020 pic.twitter.com/2WEQ12Kkiu— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) January 19, 2020
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Источник — Sport.ua
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