Жуниор МОРАЕС: «В Динамо у нас был игрок-цель — Ярмоленко»

32-летний экс-игрок «Динамо» Жуниор Мораес, ныне защищающий цвета донецкого «Шахтера», рассказал о своем периоде карьеры в киевском клубе.
«Когда я пришел в «Динамо», у нас был игрок-цель, это Андрей Ярмоленко. Все отрабатывали один стиль игры — довести мяч до цели. То есть развивать игру, пока мяч не придет в эту мишень — Ярмоленко. И все получалось. Это отличнейший игрок. Я был счастлив, что был чемпионом, и что мы проходили в Лигу чемпионов. Это было для меня намного лучше, чем если бы я забил 10 мячей в 10 играх, но мы были бы в чемпионате Украины вторыми и не проходили в Лигу чемпионов», — отметил Мораес.
Контракт Мораеса принадлежал «Динамо» с 2015-го по 2018-й годы.
Источник — Новое время
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