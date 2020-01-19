Барселона и Манчестер Сити интересуются защитником Интера Бастони

Каталонская «Барселона» и английский «Манчестер Сити» активно интересуются 20-летним защитником миланского «Интера» Алессандро Бастони.

Бастони — воспитанник «Аталанты», который подписал контракт с «Интером» летом 2017-го года. Минувший сезон футболист провел в аренде в «Парме». В текущем сезоне Бастони провел за «Интер» 10 матчей в Серии А.

Контракт Алессандро с «Интером» рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €23 миллиона.

В активе Бастони 12 матчей в составе сборной Италии U-21, где он забил один гол.