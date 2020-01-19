Челси готовит €56 миллионов за Данка

Лондонский «Челси» намерен подписать 28-летнего центрального защитника «Брайтона» Льюиса Данка.
За футболиста «синие» готовы отдать €56 миллионов.
Данк — воспитанник «Брайтона», переведенный в первую команду клуба в 2010-м году. В текущем сезоне Данк провел за «Брайтон» 20 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.
Контракт футболиста с «Брайтоном» рассчитан до лета 2023-го года.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Daily Star
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.