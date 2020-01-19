Элина СВИТОЛИНА: «Фокус на Australian Open»

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина готовится к старту престижного австралийского турнира Australian Open.
«Итак, это начинается. Фокус на Australian Open», — написала Свитолина в Instagram.
В первом круге Australian Open Свитолина (№5 WTA) сыграет с британкой Кэти Бултер (№317 WTA). Поединок состоится во вторник, 21-го января.
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Источник — Instagram
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