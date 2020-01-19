Валенсия нацелилась на Алькасера

26-летний испанский форвард дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер может перейти в испанскую «Валенсию».
У «Валенсии» не хватает средств, чтобы выкупить контракт футболиста, но «летучие мыши» могут взять Алькасера в аренду.
В текущем сезоне Алькасер провел за «Боруссию» 15 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €42 миллиона.
Контракт Алькасера принадлежал «Валенсии» с 2010-го по 2016-й годы.
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Источник — Marca
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