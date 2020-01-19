Егише МЕЛИКЯН: «В ближайшее время подпишем 4-5 бразильцев»

Тренер «Львова» прокомментировал трансферную политику клуба

  • 19.01.2020 10:32
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Егише МЕЛИКЯН: «В ближайшее время подпишем 4-5 бразильцев»
© ФК Львов. Егише Меликян

Главный тренер «Львова» Егише Меликян рассказал о кадровой политике львовской команды.

— Львов в своей селекционной работе и дальше будет делать ставку на футболистов из Бразилии?
— Да, тем более, что у наших бразильцев с адаптацией проблем не возникало. И хотя во время зимнего перерыва «Львов» по семейным обстоятельствам покинули Мартан и Педро, надеюсь, что уже в ближайшее время мы усилимся 4-5 их соотечественниками. Впрочем, это отнюдь не значит, что мы игнорируем игроков с украинским паспортом, потому внимательно следим и за своими воспитанниками.

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Источник — zbirna.com

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