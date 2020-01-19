Роман БЕЗУС: «Интересно было бы сыграть с Грузией на чемпионате Европы»

Полузащитник сборной Украины Роман Безус поделился ожиданиями от чемпионата Европы, который пройдет будущим летом.

— Летом сборную Украины ждет чемпионат Европы. После такого тяжелого сезона, как думаешь, наши футболисты смогут показать на турнире свой максимум?

— А почему он тяжелый? Кто играет в Европе, уже привык к такому календарю, а если еще и команда дает результат, усталости вообще не чувствуется. Главное, чтобы все ребята подошли к турниру здоровыми.

— Перед жеребьевкой Евро, кого хотел в соперники из элиты?

— Предпочтений как бы и не было, но Нидерланды не особо хотелось (улыбается). Команда Рональда Кумана сейчас набрала ход. Тем интереснее будет себя проявить с таким соперником. Не менее сложным, думаю, будет и поединок против австрийцев.

— Какого соперника видишь из четвертой корзины?

— В Генте есть грузинские сборники (Квилитая и Чакветадзе), так мы уже с ними не раз за столом обсуждали шансы сборной Грузии на выход в финальную часть Евро. Будем за них болеть. Интересно было бы сыграть с ними на этом турнире.

— Выйти из группы сине-желтые должны?

— Футболисты понимают, что планка для сборной поднята высоко. Естественно, что наша команда не хочет быть просто участником соревнований, но и прогнозировать результат сейчас будет неправильным.