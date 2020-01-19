Президент Колоса избран председателем Киевской областной ассоциации футбола

Андрея Засуху поддержали единогласным решением

  • 19.01.2020 03:18
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Президент Колоса избран председателем Киевской областной ассоциации футбола
© ФК Колос. Андрей Засуха

Делегаты учредительного собрания Киевской областной ассоциации футбола, которое прошло 18 января, поддержали кандидатуру президента ковалевского «Колоса» Андрея Засухи на должность председателя организации.

Всего на эту должность претендовали 5 кандидатов: Леонид Джужик, Андрей Засуха, Ярослав Москаленко, Александр Нигруца и Элизбар Сария. Однако, перед началом голосования четверо претендентов сняли свои кандидатуры в пользу Андрея Засухи. После короткой презентации своей программы действий, за Андрея Засуху проголосовали все присутствующие в зале делегаты.

«Чем больше людей будет развивать футбол на Киевщине, тем лучше. Очень благодарен всей команде Киевской областной ассоциации футбола за единство, за оказанное мне доверие. Хочу продолжить начатую ранее нашу совместную работу, совместно с Украинской ассоциацией футбола, чтобы вместе развивать любимый футбол и привлекать к спорту как можно больше детей и молодежи. Мы уже сделали немало и сможем достичь еще большего!», - поблагодарил делегатов за поддержку Андрей Засуха.

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Источник — ФК Колос Ковалевка

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