Виталий Шумский возглавил Львов U-21

Специалист будет представлен футболистам в понедельник

  • 19.01.2020 02:40
  • 174 просмотра
  • 0 комментариев
Виталий Шумский возглавил Львов U-21
© ПФК Львов. Виталий Шумский

Новым наставником молодежной команды ПФК «Львов» стал Виталий Шумский.

«Задача номер один, которую поставило передо мной руководство клуба - это передать в первую команду побольше футболистов из молодежки. Также мне, как и каждому тренеру, хочется одерживать победы и занимать высокие места в турнирной таблице», - прокомментировал свое назначение Виталий Шумский.

Представление тренера команде «Львов U-21» состоится в понедельник, 20 января. Именно тогда молодежная команда выйдет после зимнего отпуска.

«Мы соберемся 20 января и тогда уже ближе будем знакомиться. Хотя я всех ребят знаю, ведь работал с ними в детской школе. Там есть перспективные футболисты», - рассказал Виталий Шумский.

Пока же два игрока молодежной команды уже приступили к тренировкам с главной командой. Это полузащитник Максим Химчак и нападающий Назарий Нич.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Львов

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности