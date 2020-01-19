Виталий Шумский возглавил Львов U-21

Новым наставником молодежной команды ПФК «Львов» стал Виталий Шумский.

«Задача номер один, которую поставило передо мной руководство клуба - это передать в первую команду побольше футболистов из молодежки. Также мне, как и каждому тренеру, хочется одерживать победы и занимать высокие места в турнирной таблице», - прокомментировал свое назначение Виталий Шумский.

Представление тренера команде «Львов U-21» состоится в понедельник, 20 января. Именно тогда молодежная команда выйдет после зимнего отпуска.

«Мы соберемся 20 января и тогда уже ближе будем знакомиться. Хотя я всех ребят знаю, ведь работал с ними в детской школе. Там есть перспективные футболисты», - рассказал Виталий Шумский.

Пока же два игрока молодежной команды уже приступили к тренировкам с главной командой. Это полузащитник Максим Химчак и нападающий Назарий Нич.