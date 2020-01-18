ВИДЕО. 10 миллиметров до гола. Как Тоттенхэму не засчитали мяч

В матче АПЛ «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Уотфордом» 0:0, однако в конце встречи команда Жозе Моуриньо осталась всего в 10 миллиметрах от гола.
Лишь система помощи арбитру смогла определить, что мяч пересек линию не полностью.
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Источник — Sport.ua
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