ВИДЕО. 10 миллиметров до гола. Как Тоттенхэму не засчитали мяч

В матче АПЛ «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Уотфордом» 0:0, однако в конце встречи команда Жозе Моуриньо осталась всего в 10 миллиметрах от гола.

Лишь система помощи арбитру смогла определить, что мяч пересек линию не полностью.