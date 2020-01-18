Виталий МИКОЛЕНКО: «Русин за 7 дней в Динамо надоесть не успел»

Форвард Назарий Русин после аренды в «Заре» вернулся в «Динамо» и поехал с первой командой на сбор в Турцию. Друг игрока, защитник Виталий Миколенко, рассказал о том, как проходят тренировки и как приняли новичков.

- Виталий, ты завершаешь тренировку с позитивом и в хорошем настроении. Плодотворно сегодня поработал?

- Да, сегодня была предигровая тренировка. Мы с Назиком Русиным играли на счет, нужно было забить больше голов, и я выиграл у него десять шоколадок. (Смеется) Просто я более ответственно подошел к заданию.



- В команде появилась группа молодых игроков, как их приняли?

- Ребят приняли отлично! Правда, они не спели песню - им это еще предстоит сделать.



- Заметно, что у тебя теплые отношения с Назарием Русиным.

- Его полгода не было в команде, и пока за семь дней он мне не успел надоесть. (Улыбается) Живем с Назарием в одной комнате.



- Можно ли сказать, что ты почувствовал мяч в полной мере, ведь завтра первый контрольный матч?

- В Киеве мы мало работали с мячами, нам дали почувствовать игровой снаряд, когда мы прилетели в Турцию. И поле здесь, на мой взгляд, идеальное для работы с мячом.



- Шесть контрольных матчей на первом сборе - это плюс для вас?

- Через игры также набираются физические кондиции. Сначала будем получать меньше игрового времени, а ко второму сбору уже наберем форму, чтобы играть все 90 минут.