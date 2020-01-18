Виталий МИКОЛЕНКО: «Русин за 7 дней в Динамо надоесть не успел»

Форвард Назарий Русин после аренды в «Заре» вернулся в «Динамо» и поехал с первой командой на сбор в Турцию. Друг игрока, защитник Виталий Миколенко, рассказал о том, как проходят тренировки и как приняли новичков.
- Виталий, ты завершаешь тренировку с позитивом и в хорошем настроении. Плодотворно сегодня поработал?
- Да, сегодня была предигровая тренировка. Мы с Назиком Русиным играли на счет, нужно было забить больше голов, и я выиграл у него десять шоколадок. (Смеется) Просто я более ответственно подошел к заданию.
- В команде появилась группа молодых игроков, как их приняли?
- Ребят приняли отлично! Правда, они не спели песню - им это еще предстоит сделать.
- Заметно, что у тебя теплые отношения с Назарием Русиным.
- Его полгода не было в команде, и пока за семь дней он мне не успел надоесть. (Улыбается) Живем с Назарием в одной комнате.
- Можно ли сказать, что ты почувствовал мяч в полной мере, ведь завтра первый контрольный матч?
- В Киеве мы мало работали с мячами, нам дали почувствовать игровой снаряд, когда мы прилетели в Турцию. И поле здесь, на мой взгляд, идеальное для работы с мячом.
- Шесть контрольных матчей на первом сборе - это плюс для вас?
- Через игры также набираются физические кондиции. Сначала будем получать меньше игрового времени, а ко второму сбору уже наберем форму, чтобы играть все 90 минут.
Источник — ФК Динамо Киев
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- Приняли нормально: сначала дали каждому пендалей и лещей. Потом поставили на колени и отвесили им щелбанов
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