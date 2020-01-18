ВИДЕО. Клопп раскритиковал стиль игры Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп удивлен оборонительной тактикой «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» в матчах против его команды. Тем не менее на грядущий матч против МЮ Клопп настроен решительно.

Также в ходе пресс-конференции Юрген выразил свое мнение касательно нововведений в правила использования системы VAR.