ВИДЕО. Клопп раскритиковал стиль игры Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп удивлен оборонительной тактикой «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» в матчах против его команды. Тем не менее на грядущий матч против МЮ Клопп настроен решительно.
Также в ходе пресс-конференции Юрген выразил свое мнение касательно нововведений в правила использования системы VAR.
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Источник — Sport.ua
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