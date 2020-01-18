Игорь КИРЮХАНЦЕВ: «Хочу доказать, что достоин остаться в Шахтере»

Игрок поедет на сбор с командой Луиша Каштру

  • 18.01.2020 17:56
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Игорь КИРЮХАНЦЕВ: «Хочу доказать, что достоин остаться в Шахтере»
© fcmariupol.com

«Шахтер» по итогам первой части сезона вернул в команду защитника Игоря Кирюханцева, который на правах аренды выступал за «Мариуполь».

23-летний игрок поедет на сбор в Турцию с командой Луиша Каштру.

«Огромное желание доказать, что я достоин играть в «Шахтере». Практически не отдыхал в отпуске. Знал, куда еду, а потому набирать кондиции начал заблаговременно. Посещал тренажерный зал, играл с друзьями в футбол».

«Для меня это вызов. Очень хочу остаться в команде», - сказал Кирюханцев.

В первой части сезона УПЛ игрок провел 14 матчей и забил 2 гола.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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