Игорь КИРЮХАНЦЕВ: «Хочу доказать, что достоин остаться в Шахтере»

«Шахтер» по итогам первой части сезона вернул в команду защитника Игоря Кирюханцева, который на правах аренды выступал за «Мариуполь».

23-летний игрок поедет на сбор в Турцию с командой Луиша Каштру.

«Огромное желание доказать, что я достоин играть в «Шахтере». Практически не отдыхал в отпуске. Знал, куда еду, а потому набирать кондиции начал заблаговременно. Посещал тренажерный зал, играл с друзьями в футбол».

«Для меня это вызов. Очень хочу остаться в команде», - сказал Кирюханцев.

В первой части сезона УПЛ игрок провел 14 матчей и забил 2 гола.