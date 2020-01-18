Тоттенхэм не сумел поразить ворота Уотфорда

В субботу, 18 января, «Тоттенхэм» в выездном матче не сумел переиграть «Уотфорд».
Встреча завершилась нулевой ничьей.
Отметим, что команда Жозе Моуриньо не смогла выиграть четвертый поединок кряду в национальном первенстве и медленно, но уверенно опускается в турнирной таблице.
«Уотфорд» добыл одно очко и немного улучшил свою позицию по сравнению с конкурентами в борьбе за выживание.
Чемпионат Англии. 23-й тур
«Уотфорд» – «Тоттенхэм» – 0:0
«Уотфорд» – Фостер, Мариаппа, Кэткарт, Доусон, Мазина, Дукуре, Капу, Чалоба (Перейра, 79), Сарр (Пуссетто, 89), Дини, Деулофеу.
«Тоттенхэм» – Гассанига, Орье, Танганга, Алдервейрелд, Вертонген, Алли (Эриксен, 73), Ло Чельсо (Жедсон Фернандеш, 80), Лукас Моура, Ламела, Сон Хын Мин, Уинкс.
Предупреждения: Танганга (19), Капу (35), Уинкс (60), Дукуре (60), Вертонген (69).
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Источник — Sport.ua
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