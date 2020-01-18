Тоттенхэм не сумел поразить ворота Уотфорда

Команды сыграли безголевую ничью

  • 18.01.2020 17:13
  • 530 просмотров
  • 1 комментарий
Тоттенхэм не сумел поразить ворота Уотфорда
© ФК Тоттенхэм
В субботу, 18 января, «Тоттенхэм» в выездном матче не сумел переиграть «Уотфорд».
 
Встреча завершилась нулевой ничьей.
 
Отметим, что команда Жозе Моуриньо не смогла выиграть четвертый поединок кряду в национальном первенстве и медленно, но уверенно опускается в турнирной таблице.
 
«Уотфорд» добыл одно очко и немного улучшил свою позицию по сравнению с конкурентами в борьбе за выживание.
 
Чемпионат Англии. 23-й тур
 
«Уотфорд» – «Тоттенхэм» – 0:0
 
«Уотфорд» – Фостер, Мариаппа, Кэткарт, Доусон, Мазина, Дукуре, Капу, Чалоба (Перейра, 79), Сарр (Пуссетто, 89), Дини, Деулофеу.
«Тоттенхэм» – Гассанига, Орье, Танганга, Алдервейрелд, Вертонген, Алли (Эриксен, 73), Ло Чельсо (Жедсон Фернандеш, 80), Лукас Моура, Ламела, Сон Хын Мин, Уинкс.
Предупреждения: Танганга (19), Капу (35), Уинкс (60), Дукуре (60), Вертонген (69).
 
 

 

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    okrug9
      okrug9, 18.01.2020 17:20
    +2
    поки в Тотенхемі фізрук, толку не буде
    Ссылка
    okrug9
      okrug9, 18.01.2020 17:20
    +2
    поки в Тотенхемі фізрук, толку не буде
    Ссылка
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