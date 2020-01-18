Тоттенхэм не сумел поразить ворота Уотфорда

В субботу, 18 января, «Тоттенхэм» в выездном матче не сумел переиграть «Уотфорд».

Встреча завершилась нулевой ничьей.

Отметим, что команда Жозе Моуриньо не смогла выиграть четвертый поединок кряду в национальном первенстве и медленно, но уверенно опускается в турнирной таблице.

«Уотфорд» добыл одно очко и немного улучшил свою позицию по сравнению с конкурентами в борьбе за выживание.