Манчестер Юнайтед намерен подписать Алькантару

Полузащитник «Баварии» может продолжить карьеру в АПЛ

  • 18.01.2020 14:29
  • 655 просмотров
  • 1 комментарий
Манчестер Юнайтед намерен подписать Алькантару
© Daily Star. Тьяго Алькантара
«Манчестер Юнайтед» собирается усилиться хавбеком «Баварии» Тьяго Алькантарой.
 
Как сообщает The Sun, МЮ готов воспользоваться тем, что испанец не может договориться с мюнхенским клубом о продлении контракта. Текущее соглашение Алькантары истекает летом 2021 года.
 
За Тьяго «Ман Юнайтед» придется заплатить около 60 млн евро.
 
Алькантара играет за «Баварию» с 2013 года, сыграл 217 матчей, забил 28 голов и сделал 37 ассистов. В этом сезоне на его счету 22 матча и 2 голевые передачи.
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Источник — The Sun

(2 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.01.2020 15:01
    +1
    Очень крут.
    Но блин хрустальный
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.01.2020 15:01
    +1
    Очень крут.
    Но блин хрустальный
    Ссылка
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