Манчестер Юнайтед намерен подписать Алькантару

«Манчестер Юнайтед» собирается усилиться хавбеком «Баварии» Тьяго Алькантарой.
Как сообщает The Sun, МЮ готов воспользоваться тем, что испанец не может договориться с мюнхенским клубом о продлении контракта. Текущее соглашение Алькантары истекает летом 2021 года.
За Тьяго «Ман Юнайтед» придется заплатить около 60 млн евро.
Алькантара играет за «Баварию» с 2013 года, сыграл 217 матчей, забил 28 голов и сделал 37 ассистов. В этом сезоне на его счету 22 матча и 2 голевые передачи.
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Источник — The Sun
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Но блин хрустальный
Но блин хрустальный
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